À une belle rousse

Vendredi le 23 novembre vers 4h00 pm, assis l'un à côté de l'autre en direction Montmorency, Toi, grande rousse, jeune, cache-oreilles blancs sur la tête, tu textais, moi, grand brun avec des lunettes, cache-oreilles noirs sur la tête et plus vieux que toi, je lisais le journal. On s'est souri quelques fois mais on n'a pas osé se parler. Tu es descendue à Lucien L'Allier. Ton sourire sans retenue me donne le goût de briser la glace. On se revoit?

Anonyme, 23 novembre 2018, 23 novembre 2018