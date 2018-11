À celle qui s’est fait trop connaître.

Merci pour ces précisions que tu y as apportées ! En effet, il y a erreur sur les personnes d'après ce que tu expliques et ça ne ressemble pas du tout au gars que je connais qui lui, n'est pas très grand (5.3 pieds environ) et elle, un petit peu plus grande que lui et ils se sont vus la toute dernière fois, vers la fin Septembre 2018. Donc, ça ne concorde pas ! Dans Montréal et ces banlieues, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui peuvent y vivre ce genre de situations amoureuses, c'est très mélangeant ! :)

Quelqu'un qui ne s'est pas mêlé de ses affaires., 25 novembre 2018