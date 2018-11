Pas sûre que tu verras ce message

On s'est vu au parc Lafontaine pendant l'été durant un festival. Tu portais une casquette à l'envers et tu as de long cheveux. On s'est par la suite revu quelque mois plus tard au Galerie d'Anjou où tu travaillais et on s'est échangé quelque regard. Ps. Tu travailles (si tu y travailles toujours) dans l'air de restauration.

N., 25 novembre 2018