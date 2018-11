Recherche Dan

Salut j'ai servi Dan ( ville Lasalle) qui fêtait son 39e anniversaires avec son best Marc André ( St Henri) au Bistro Notre Dame à St Henri samedi le 24 Novembre 2018. Dan travaille pour Air Canada Jazz à l'aéroport de Dorval, en charge des employés sur le planché. Je comprends pas comment ça se fait que je ne lui ai pas demandé son no!! Alors, j'ai besoin de votre aide Les deux gars sont de Val Dor et la Famille de Dan St felicien, Lac st Jean. Si vous connaissez quelqu'un qui travail pour air Canada vous pourriez m'aider. Merci Je veux le revoir absolument

Lyne Barmaid au Bistro Notre Dame, 27 novembre 2018