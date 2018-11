Pour toé ma belle Leila

Oh toé à la belle chevelure bouclée, toé qui m'a ouvert ton coeur remplir de fougue et de bonté, je voulais te déclarer ma flamme car j'ai trop d'amour à te donner. On s'est rencontré un jour d'hiver, un matin en DMO la semaine d'après on se pognait déjà des barres de rire au Cabaret Mado. On sait qu'on est tous les deux un peu intenses mais moi j'ai une excuse, c'est parce que j'viens d'France. De tous les merveilleux moments qu'on a pu passer ensemble, je repartirai avec, car après tout "On est t'o Quebec!!" Ze téme

Marianne. S, 27 novembre 2018