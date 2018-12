Dame au manteau bleu sur la ligne 42 RTL

Tu es une dame d'un certain âge portant un manteau bleu et tu descends à St-Hubert sur Gaetan Boucher chaque soir. J'ai constaté que chaque fois qu'on prenne le bus ensemble à Place Bonaventure, tu me jettes des coups d'oeil furtifs. Je ne sais pas si tu veux m'aborder ou c'est pour autre chose. Sache que je t'apprécie beaucoup.

Anonyme, 1 décembre 2018