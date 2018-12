Reponse à joie de vivre

Bonjour cher collègue, je trouve ton attention très charmante. Tu m'as bien remarquée, effectivement je lit le metro/flirt et oui nos regards se sont rencontrer. Je dois t'avouer qu'aller prendre un café serais bien mais je voudrais tu vienne me le demander discretement a la bonne franquette. J'attend de tes nouvelles.

Jolie dame au cheveux brun, 1 décembre 2018