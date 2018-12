Longueuil, boot camp …

Tu ne viens pas souvent, moi non plus, pas évident de retrouver ce premier instant magique sans dévoiler notre secret. Je pense que tu ne t'es pas reconnu à mon 1er message, par contre plusieurs ont crû être mon beau sergent, tu n'es pas le plus beau, ni le plus grand, ni le plus fort, mais tu resteras mon seul et unique sergent tant que tu montreras ta bonne humeur. À très bientôt j'espère.

À mon beau sergent, 10 décembre 2018