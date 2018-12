Déesse des temps modernes

Oh, ma douce! Si mes cheveux ont capté ton attention, tu m'en vois flatté. Ton délicieux regard à bel et bien quelque fois croisé le mien, à chaque fois je me surprends de te voir aussi croustillante que les croissants du boulanger du coin. Un sourire aussi délectable que tes bouclettes, et aussi mielleux que l'amour que j'ai à t'offrir sur un plateau de draps et d'oreillers. Allez, viens!

D'un chouchou amoureux, 11 décembre 2018