À toé ma REINEE

Alors que mon moment passé à tes côtés tire sur sa fin, je voulais souligner tout le bonheur que tu apportes autour de toi. Les rires aux éclats que tu sèmes, les conseils parfois dûrs à entendre mais nécessaires pour grandir et les soirées inoubliables à se raconter tout et surtout n'importe quoi sans jugement. Tu as le don d'être un ange gardien et quiconque qui est dans ton entourage, ou sous ton aile, est chanceuse de te compter près de lui ou elle. Tu rayonnes, et même de l'autre côté de l'océan je sentirais les chauds éclats de ton rayonnement! Grosse bise Dame de la République! Car c'est toééé la Reiinneeeee

Ton invalide xx, 11 décembre 2018