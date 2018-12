Belle du 189

Tu prends le 189 au coin Hector et Hochelaga à tous les matins vers 5h30. Tu est assez grande, les cheveux longs châtains clairs. Tu a un petit sac à dos et tu portes des lunettes. Moi, je suis celui qui porte un manteau bleu avec un logo du Canadien. Je te vois tous les matins et j'aimerais bien te connaitre. Si tu te reconnais, fais-moi signe ou, viens t'assoir à mes côtés car souvent les sièges sont libres.

CH Bleu, 11 décembre 2018