Métro Guy-Concordia

Tu remets les exemplaires du journal Métro à la sortie St-Mathieu du métro Guy-Concordia. Tu es une belle femme, je crois qui serait à connaitre. Moi, je suis l'homme qui t'a demandé ce matin (11 décembre) ou était les toilettes les plus près et tu m'as dirigé au CLSC à côté. J'aimerais bien te connaitre plus si tu le désires. À la prochaine (qui ne sera pas longue).

GCO, 11 décembre 2018