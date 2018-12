À la belle fille de la ligne verte

Un soir d'automne, tu m'as demandé si j'avais déjà pensé à ce que nous soyons plus que des amis. J'ai beaucoup trop tardé. Je veux dire à Montréal que tu es la plus belle fille de toutes les lignes de métro du Canada et de la planète. La S.T.M a de la chance !

50 pompes, 13 décembre 2018