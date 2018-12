Metro place d’Armes

On a pris le metro ensemble à la station Place d'Armes jeudi le 13 décembre vers 16h32. Tu portais un manteau noir et un sac noir avec lanières en cuir brunes. Nos regards se sont croisés en maintes reprises une fois à l'interieur du wagon du metro. Si tu es interessée à me rencontrer fais moi signe. Une dernière precision : tu as le teint foncé.

Casquette Noire, 14 décembre 2018