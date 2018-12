Heartbreak soup

On s'était parlé dans la file pour faire notre carte opus étudiante au terminus de berri il y a un an et demi. Malgré mes erreurs verbales, tu avais été très gentil avec moi. J'ai les yeux bleus, une lunatique déconnectée qui pourtant fait de son mieux, tu t'étais même donné la peine de m'écrire de quoi sur un bout de papier, je suis pas mal certaine me souvenir que ton prénom commence par P... Je suis à la recherche d'un.e partenaire d'écriture et j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être fiter. Si par magie tu vois ce message et que de prendre un café pour voir pourrait t'intéresser, dis-le-moi :)

La déplacée, 17 décembre 2018