À la grande rousse de la 54

Il était aux alentours de 18h30, hier, lundi, quand tu étais montée dans la 54 sur Chabanel, alors que j'étais déjà assis, en train de discuter avec deux amis. Je te regardais venir à l'arrière et t'installer dans le fond de l'autobus, tu portais un long manteau blanc. J'étais tellement ébloui par ta beauté que je ne me rendais pas compte que je te dévisageais longuement. Quand tu t'en aperçue, tu m'avais regardé bizarrement avec un air de ''Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça?'' et j'avais tourné ma tête, l'air tout penaud. Excuse-moi si je te gênais en te regardant, ce n'était pas intentionnelle. Je te regardais parce que non seulement tu étais jolie, mais tu ressemblais comme deux gouttes d'eau à Abeille Gélinas, une ancienne animatrice devenue DJ. Si tu trouves ce compliment génial, envoie-moi une réponse et on pourrait prendre café pour en parler.

L'homme à la tuque Barista, 18 décembre 2018