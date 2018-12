Au mec qui était à Berri-uqam

On a monté dans le wagon ensemble, direction montmorency, tu étais avec un sac , casquette et jaquette noire. On a échangé des regards, je pense que le feeling est passé entre nous . J’ai descendu au station Sauvé . Si t’es passé par là fais signe , j’etais Habillée en rouge et noir avec des lunettes d’harry Potter genre 😂

Imane, 20 décembre 2018