Autobus 54 RTL

Bonjour ce message est pour la jeune dame qui était dans la 54 ce lundi vers 14h45. On s’est fais des clins d’oeil Et beaucoup souri. Tu étais avec ta mère je crois et un petit garçon. Laisse moi un message ici. Joyeuses fêtes

Le jeune noir en manteau et tuque noirs, 24 décembre 2018