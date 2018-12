À … Simard, qui m’évitait à Cuba, Fiesta Americana

Salut, arrête de m’éviter :) je te trouves mignon et je sais que tu m’aimes bien. Je sais pas si on se retrouvera un jour... Tu venais te mettre à côté de moi à la piscine. Tu étais à Cuba avec ton frère et ta mère. Tu lisais ton livre dans le coin du bar. Et tu avait un sac à dos style armée. Tu était assis en avant de l’avion près de la fenêtre. Tu aurais dû venir me parler. Écris-moi ici si jamais tu tombes sur ce message, mon nom c’est Ellie :)

Ellie, 24 décembre 2018