fille dans le metro direction ligne orange

On a echanger des regards timide entre toi et moi Toi tu est a cote sur la porte moi assez nous etions face a face tu porter un monteau noir un jean noir un tuque noir tes descendue a rosement domage moi jai contenue sans pouvoir t'aborder tes toujours dans mes yeux si tu voix ce message et tes libre jaimerai que se connaitre en passant joyeuse fête

fille descendu rosement, 25 décembre 2018