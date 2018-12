A la fille embarqué ensemble depuis macgille a jarry

Salut toi on est echanger des regards depuis metro macgille jusque au metro jarry toi tes ete avec ton amie tes habiller un mentaux noir et des soulier jaune avec ton sac jaune je tes aborder en te disant excuse compte le wagon est arreter je tes basculer un peut j'espere je tes pas fait male haha apres ton amie a pris la place et moi jai chqnger de place jai rester a te regarder et me regarder toi aussi temps au temps j'aurai voulu faire ta connaissance mais moi je ne sais pas si toi aussi tu veut moi si cs le cas ta qu'a m'ecrire moi dommage j'ai pas fait le pa apres jai descendu au metro jarry

Gars avec lequel ta changer des regards descendue au metro jarry, 27 décembre 2018