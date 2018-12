Belle bleue

À la charmante jeune femme aux cheveux bleus, pantalon carotté et ton instrument de musique dans le dos... Tu m'as instantanément séduit, et maintenant j'ai le coeur épanoui pour mon réveillon du jour de l'an! Tu m'as donné le goût d'aller danser avec toi pour toute la nuit! Métro Montmorency, 15h. MANIFESTE TOI

Du charmant jeune homme avec les dreads et les tattoo ;), 31 décembre 2018