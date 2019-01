4 janvier Frontenac tuque grise manteau bleu

Salut bel homme, hier le 4 janvier nous étions dans le même wagon et nous sommes descendus à Frontenac vers 15h30. J'avais un Kanuk rouge. Tu as mis ta tuque grise en te levant pour sortir. J'ai jamais utilisé Métro Flirt. Mais qui sait! Dis-moi la marque de ce que tu chaussais et je saurai que c'est toi.

Catherine, 5 janvier 2019