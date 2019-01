A la fille mince que je viens de parler Elle venait de la suisse la ligne orande

On etait a very uquam on attendait le metro Pour la directions de montmorency J atais entrain de disputer avec un clochard Je lui ai dis si to menques respect a une fille noir je vais tell taper mais en anglais J aimerais te revoir sil te plait farrakan13@gmail.com Mon nom eat Raffy

Raffy, 6 janvier 2019