Bon retour G au P

On a échangé des souhaits du nouvel an mercredi dernier et c'était la première fois depuis 2019. Je te dois que tes mots me chauffaient le coeur pour une réelle bonne année. Hier, tu passais avec ton livre en lisant comme d'habitude. G c'est la pemière lettre de ton prénom et E ka dernière. Alors, si c'est toi tu sauras déviner cet inconnu qui n'ose pas t'aborder et te dire ce que son coeur ressent madame aux marches rapides. Bonne journée et bon weekend.

Admirateur_inconnu, 11 janvier 2019