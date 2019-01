Au beau mathématicien de Côte-Vertu

Oh! étranger au regard de braise… Si je t’écris aujourd’hui, c’est pour que tu prennes conscience de l'ampleur du délicieux désordre que cupidon a semé en moi et ce, par ta faute. Je suis prise au piège. Mon esprit romantique profite de chaque instant d’insouciance; il divague, cède à la tentation et alors je me retrouve à penser à toi, à moi à nous… Je nous vois tout les deux affrontant ce satané vent qui tente de nous faire tomber. Crois le ou non mais je sais qu’un jour nous serons inséparable...

Lolita, 17 janvier 2019