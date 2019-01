Vendredi 7h champs de mars sac à dos ROUGE 18janvier…

Salut... j’étais dans le métro ligne orange .... tu avais un sac à dos rouge moi avec mon iPad .... je suis descendu à CHAMPS de MARS... nos regards se sont croisés et je me demande si on se connais.... qui sait.... j’espère vaincre ma timidité et te saluer la prochaine fois que je te croiserai.... je l’espère.... te connaître.... Beaux regards..... au grand plaisir de te recroiser..... Ian

