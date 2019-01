Métro Longueuil et ligne orange direction Côte Vertu

Auparavant à chaque matin vers 6h50 on se croisait. Toi vêtu d'un manteau et maintenant d'un long sac à dos. Tu as une carte d'accès pour ton travail. Maintenant je n'ai pas changé mon horaire mais toi oui il me semble. Tu descends à Square Victoria et moi je continue. Nos regards se croisaient très souvent. J'aimerais tellement te parler mais je suis tellement timide. On ne s'est plus vu pendant près de 2 semaines et l'avant-dernière fois j'étais si contente de te voir mais j'ai dû détourner le regard pour ne pas rougir. Tu ne l'a pas bien pris je pense et je m'en excuse profondément. Si tu veux, stp viens me parler ça va me faire plaisir.

La fille à lunettes et au long manteau noir Michael Khors 😊, 18 janvier 2019