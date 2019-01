Ticket egare – centre de prelevements hopital

Salut cher inconnu, tu es un homme avec un cote je ne sais quoi, mais tu as attire mon attention. On s'est souris et un bon moment nous nous sommes regardes et regrette ne pas avoir pris un moment pour en savoir plus sur toi. Tu as du prendre un second # pour le prochain en file d'attente à la salle de prélèvements de l'HMR mercredi matin dernier. Si tu as la meme de lancer un message ici et tu te reconnais, n'hesites pas. Demoiselle de la salle d'attente. P.s. En esperant que mon message sera publié

Demoiselle de la salle d'attente, 19 janvier 2019