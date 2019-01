Tu es café, tu es sortie à la station Langelier.

Je ne crois pas au récit sur le flirt de Métro, mais à te voir je tente ma chance. Je suis célibataire et vit seul. Tu ne sembles pas avoir de goût pour un jeune-homme comme moi. Je l'espères toutefois d'en savoir un peu plus sur toi. Tu n'avais ni livre, ni lunettes, je peux dire maximum 5'4, avec des écouteurs. Si tu penses être cette personne, écris-moi. Je voyage bientôt et j'aimerais bien te voir occupé la place à ma droite.

