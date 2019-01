Le brunet dans le bus 470…

Il m'a suffi, un regard pour tomber en amour avec toi, tu n'étais pas comme les autres, tu avais un air si innocent, je voulais juste tu le faire... Tu portais un pantalon gris et un manteau noir, tu avais des cheveux bruns. Tu te portais à l'abri contre le froid d'aujourd'hui. Réponds au message, et on pourrait le faire... Chez moi ?

La fille que tu n’arrêtais pas de regarder, 22 janvier 2019