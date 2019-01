Jolie dame au bonnet bleu à la station Snowdon

J'étais à côté de toi ce matin vers 9h45 dans un wagon en direction Côte-Vertu. Tu étais là avec tes yeux rieurs et perçants, tes joues rebondissantes et tes lèvres bien swell alors que nous avons échangé quelques paroles futiles et onomatopées. Je ne sais comment te rejoindre, mais j'aimerais bien te revoir et aller patiner puis boire un chocolat chaud peut-être ? Rythme moi ton numéro comme on dit.

Le petit chou, 22 janvier 2019