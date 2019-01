Pour Ryder

C'est peut-être toi que j'ai vu aujourd'hui même dans un café sur Ste-Catherine, il était environ 16h50. Il faisait froid, alors je marchais rapidement et je n'ai pas osé me coller la face contre la vitrine embuée pour savoir si c'était vraiment toi, surtout que je n'avais pas l'intention de m'arrêter ni d'enlever mon manteau sous lequel...je portais un haut de pyjama ! Quant à ton message, je me demandais il y a quelques jours, si tu allais encore tenter de me contacter par Métro Flirt, et si tu le faisais, quels moyens tu prendrais pour te faire reconnaître de moi. Je te félicite, tu as réussi et c'est une belle surprise pour moi de recevoir un signe de vie de ta part, même si c'est pour me dire que j'ai grossi... Si tu veux une « date » avec moi, tu n'as pas besoin d'attendre la fin éventuelle de quoi que ce soit. J'aimerais te rencontrer moi aussi. Depuis quelques semaines, à cause d'un vieux souvenir qui est remonté à la surface et dans lequel je suis loin d'avoir tenu le bon rôle, j'ai l'impression d'avoir été, entre autres, plutôt injuste avec toi.

R. et ses quelques kilos en plus, 22 janvier 2019