Évanouie dans le métro

Toi qui est frêle et vragile, avec ton air de fille de 13 ans. J’espère que tu te porte bien et que ta grossesse se passe bien... Mon seul conseil pour toi et de penser moi à ton ami imaginaire et de prendre la vie à bras le corps.

Observateur amusé, 23 janvier 2019