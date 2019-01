Anon

Ton regard triste m'inquiète et même si tu veux camoufler ta peine, je la ressens...j'éspère ne pas être une des causes à faire remonter tes mauvais souvenirs en surface...Malgré tout, je trouve que t'étais assez sévère de ne pas m'avoir trouvé un pretexte au détournement de mon regard ( figée et anéstéhsieé)...Je réponds à ta question maintenant puisqu'il n y a plus de danger : je n'avais jamais peur de toi, au contraire, mais j'avais des paniques à cause de mon ex... J'aimerais te rencontrer pour jazzer, si tu le souhaite!

The mercy, 23 janvier 2019