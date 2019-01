fille a l’université Sherbrooke campus Sherbrooke

jetait dans la cafétéria on a échangés des regardes dommage je n'est pas fait bouger tu était avec tes amies je voulais pas déranger ainsi je suis entrain de petit réfléchir indication manteau noir sac a dos noir toi vêtue avec tricot marron et je pense un jean tu été parti chauffée ton lunche après moi j'ai sortis car j'avais quelque chose a faire so je ne sais pas si tu est filtre mais je tente ma chance si tu te reconnais avise moi

jeune homme ta vue dans la cafétéria, 23 janvier 2019