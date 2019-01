Pour toi colorfull princess

Metro Honoré Bourassa, souvent le matin. Je te zieute honteusement trop souvent timidement. T’es cheveux couleur globules rouges et tes yeux bleu tupperware sous tes binocles noires. Je t’ai appersu lire cette rubrique j’ai donc décidé de te lancer ce cris du cœur avant que mon cœur se déchire et que mes yeux pleurent plus que les torrents d’aujourd’hui. Svp viens m’aborder! Homme bazané tuque noir pantalon, souliers noir et manteau noir qui t’attend pour mettre de la couleur dans sa vie!

Henri plein d’envies, 24 janvier 2019