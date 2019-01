Au charmant jeune homme barbu

Nous nous sommes croisés pour la première fois ce matin au coin de la 6e avenue et de la rue Beaubien pour prendre la ligne d’autobus #18. J'ai débuté la conversation en te demandant si ça faisait longtemps que tu attendais le bus. Puis, nous avons échangé quelques banalités sur la météo, le retard de l’autobus à cause du verglas et une application pour voir en temps réel l’arrivée des autobus. On est embarqué tous les deux et on est resté plus ou moins côte à côte durant tout le trajet jusqu’au terminus Beaubien sans plus dire un mot. Tu lisais un truc sur ton cell, en même temps que tu buvais ton café et que tu gardais ton équilibre dans l’autobus bondé. J’avais vraiment envie de poursuivre la conversation, mais je ne voulais pas te déranger davantage. J’espère te recroiser un jour.

La femme aux yeux bleus et à la tuque grise, 24 janvier 2019