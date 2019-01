La jolie fille du bus 160 E 19h30

Tu m'as fais de la peine de te voir galèrer avec tes courses, jvoulais te porter toi et tes affaires et te ramener chez toi. J'étais pas si loin de toi dans le bus on a même échanger un petit regard. Tes descendue au Goyer/wilderton

Un admirateur, 24 janvier 2019