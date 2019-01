Merveilleux empathique, lui!?

L'histoire à commencé en automne dernier. Ton sens humain ne me laisse pas indifférente. Mais, il quelques mois t'es faché... J'avoue que ton regard vivant et joyeux me manque. L'empathie que j'ai trouvé auprès de toi lors des pires moments de ma vie, m'a beaucoup touchée. Tu me soutien de près et de loin! Tu mérite d'être heureux! Je me sentais mal avec le fardeau que j'ai mis sur tes épaules et je ne voulais engager personne dans mes souffrances...Etant donné que je suis indépendante, je me suis un peu éloignée pour éviter tout malaise. Mon comportement spontannée et sobre à la fois... j'ai mal agi (regard distant) et tu t'es éloigné...Tes petites avances m'ont touchés même étant dans l'autre monde! Je suis de retour, et je veux te parler si tu le souhaite! Tes yeux me disait que c'était des sentiments et non seulement de l'empathie! J'ai éssayé de corriger la situation mais t'étais ferme dans ta décision...on s'est rencontré une seule fois en ce début d'année! J'avais peur de m'engager avec toi dans un chemin dans lequel je ne pourrai être la meillleure de moi... On a échangé un peu sur cette rubrique j'imagine et je t'ai demandé de me faire un signe à la main, mais c'étais délicat et tu m'as envoyé un messagé visuel à la fin du travail... Alors, si tu te reconnais, je te dis que tu m'intérêsse! Passez une excellente semaine et bonne journée

Illusionnée ou désillusionnée, 28 janvier 2019