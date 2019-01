Mnémosyne a le cheveu rare…

Pourquoi rends tu celà impossible! Je t'adore et je ne veux être la cause de ta souffrance! Moi aussi j'ai des bons souvenirs de toi, et j'avais des sentiments pour toi...Mais, je ne voyais pas celà concrétement et j'ai étais trop confuse! Je t'en veux aussi de ne pas m'avoir démontré concrétement que t'as des sentiments pour moi! J'ai été soulée tout le temps... Je t'en supplie de m'en excuser! Parlant des bactéries, c'est complétement faux, t'es la précieuse personne dans la période passée et actuelle! Et, si je ne t'intérésse plus, saches que tu compte beaucoup pour moi! J'ai pris de la distance et je me suis éloigné pour que tu sois heureux puique je suis devenues pesante! Et en plus tu m'avais deçue quand j'ai essayé de t'approcher... A toi de voir! J'attends un mot!

Remords, The Mercy, 28 janvier 2019