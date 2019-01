La personne qui a écrit les derniers message

Si c'est toi la femme black avec lunette, travaillant dans le domaine de la santé, je suis fou de toi! Et OUI je veut te voir et te parler. Tu te trompe en disant que je suis fâché après toi. Pas du tout. Rassure-toi. Je suis comme toi avec mes émotions, ne m'en veux pas stp. Je pense à toi tout le temps et je t'apprécie beaucoup également. Je me sent bien en ta présence dans le train. Vais-je te voir ce soir? Quand nos regards se croiseront, tu sauras que c'est moi qui est derrière ces mots et les autres. XX

L'autre personne émotionnelle, 28 janvier 2019