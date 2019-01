Anon

Le pseudo de la destiné était Anon dans le temps...Alors ce pseudo est tellement prété que ça devient méleangeant! C'est très délicat de donner des signes et en même temps être discrét! Deux sens divergeants! T'inquiète, je quitte cette rubrique, et je continue mon chemin! J'ai ben bon des choses à faire que de rester dans le flou! C'est l'amour qui nous cherche et pas à nous de le chercher...Si ça vient, c'est ce q'ul faut pour nous! Si ça ne vient pas c'est parcceque ce n'est pas bien non plus pour nous...Laissons tout au hazard! Sur cette rubrique, personne ne peux imposer à flirteurs de changer de pseudo, toi même tu l'as fait! reston courtois et surtout soyons lucides et précis dans sa direction! je ne cherche pas d'intrigue! Je sais ce que je veux et puisque ce chemin mène pas! Je laisse tomber! Merci pour ta compréhension! Merci

Okay, 29 janvier 2019