L’étranger sur le train de banlieue

Je doute que tu es le genre à lire cette rubrique, mais je tente ma chance quand même. Tu prends le train exo de la ligne Deux-Montagnes. Tu as le teint banazé, des traits foncés (cheveux courts, barbe courte et pleine), tu dois faire environ 5’11, presque toujours en habit de ville. Si je ne me trompes pas, tu es Égyptien ou Libanais (peut-être Perse?) et tu sembles être dans la fin vingtaine. Tu es parfaitement bilingue (anglais et français). Je t’ai remarqué il y a de cela trois étés, mais je n’ai jamais su t’aborder par manque de courage. On s’assoyait souvent l’un à côté de l’autre. Tu lisais le journal Métro chaque matin, de la première page à la dernière page pendant les premiers mois. Tu portais un sac de sport Adidas dans le passé, mais récemment tu as changé pour un duffle bag plus classe (en cuir ou similicuir). Au fil des années nos horaires de travail semblent avoir changé mais on semble toujours se retrouver sur le même train. Tu sembles connaître des personnes qui ont fréquenté la même école secondaire mais j’ai l’impression de ne jamais t’avoir vu ailleurs que dans le train. Si tu te reconnais et que tu es intéressé, fais-moi signe.

Koko, 29 janvier 2019