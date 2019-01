Homme mystérieu de la ligne verte

Je te vois souvant sur la ligne verte... tu embarque à Berri Uquam. Tu es si beau avec tes yeux bleux, ta tuque noire roulés et ton manteau de cuire brun avec l'intérieure en mouton je croi. Sans parlé de ta moustache un peu barbe qui es bien rasé. Tes cheveu pales on l’air doux sous ta tuque. Tu regarde souven ton cell... j'aimerait tellement être a ça place pour que tu me regarde, pour sentire tes main sur moi... Tu débarque a McGill. Je ne sait pas si tu ma remarqué. J’ai les cheveu brun et les yeux brun et j’ai un manteau noire. Devrais-je débarquez aussi et t’abordez?

La fille qui voudrais t‘enlevé ta tuque, 30 janvier 2019