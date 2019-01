Réponse à A celui qui se reconnaitra- Not Black

Honnêtement je ne pense pas que tu puisses manquer de lucidité. Bien au contraire! Pour ma part life is easy but hard to live. Manifestement, la vie a encore un tas de chose à m'apprendre. Mais, j'ai toujours autant de mal à la comprendre, va savoir pourquoi. Sûrement que ça me dépasse et que j'ai du mal à y croire. Il y a des moments qui sont tellement parfait que j'ai peur d'y toucher. C'est marrant quand on en parle beaucoup moins quand on y pense. Alors quand je te lis c'est un peu renversant. Alors si tu es celle qui s'adresse à moi, je ne peux que te dire Merci! Vla le truc de ... Alors ça me rassure de croire que c'est plutôt lui qui devrait te dire Merci, question de probabilité. Même si on les jette, on n'est pas censé trouver les bouteilles à la mer. Bonne journée!

Jack Radics No Matter, 31 janvier 2019