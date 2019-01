Réponse pour Fugitive/30 Octobre 2019.

Bonjour, en effet, c'était bien moi "Contrainte"qui correspondait avec toi, via cette rubrique ! Si je me souviens bien, tu signais"Liberté "à la fin de tes messages !...J'espère que tu vas bien !? Moi de mon côté, ça va.... Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vu !Il y a des messages qui paraissent ici, depuis une semaine et c'est bizarre,je me sens concerné par quelques-uns d'entre-eux et çela ravive une histoire d'il y a longtemps, laissée sur la glace...Les indices données, semblent correspondre étrangement ! Merci pour les précisions, si c'est toi, sache que je t'en veux pas ! Je comprends très bien qu'à l'époque, tu avais des engagements, et désolé pour mes maladresses à ton égard ! Moi aussi, j'aimerais ça te reparler mais c'est délicat et, sans vouloir te brusquer, je pense que tu sais pourquoi ...Merci d'avoir pris le temps de m'écrire pour demander de mes nouvelles, cela prouve que je ne t'ai pas laissé un mauvais souvenir et c'est un petit cadeau de consolation ! Passe une bonne journée...🌷 .

Anon, 31 janvier 2019