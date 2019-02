Coup de foudre a la patinoir McGill

J'ai été frapper par la foudre ou par ta flèche de cupidon. Je ne sait pas si tu avait envoyer ta flèche à moi mais s'est dans mon cœur quelle c'est planter. Je t'ai vu mercredi midi marcher proche de la patinoir de l'université McGill et depuis je saigne de tous mon cœur au cas ou je ne pourrait jamais te revoir. Tu es le plus bel homme de la terre, de l'univers je pense bien. Avec ta chemise rouge carrotée, ton chandail du canadien blanc, ta tuque noir et ton air un peu rock et ton baton de hockey. Tu avait aussi des yeux un peu vicieu je trouve mais s'est peux être parce que jaurait voulu être seule avec toi. Je ne sais pas si ton cœur appartiens déjà a une mais si tu me dit oui, je vais la trouvé chanceuse. Mais mon cœur va saigner un peu plus. Comment je peut te retrouvez? Ce message es mon seul espoir. On peux se donné rendez vous. Tu ne sera pas déçu. Je sait aimer.

Ta valentine qui voudrais humer ta tuque, 1 février 2019