Coup de foudre: Lionel Groulx 1 février 2019 vers 18h15

Nous nous sommes croisés dans la station Lionel Groux Nos regards ce sont fixé quelques instants on a monté le métro de la même porte tu as assis devant moi, mais pas en face de moi la chaise a coté de toi était vide, tu avais une couette queue de cheval, une veste marron clair, un jean bleu, chaussure noire, tu as descendu dans la station McGill, moi j'ai continué vers la station place des arts J'espère tellement te revoir

Elie, 2 février 2019