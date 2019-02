Et le septième jour Dieu dit “Tabouère “

Toi, Monsieur le professionnel aux cheveux poivre et sel plus poivré que salé. Comparable à la voix du Seigneur qui nous fait la lecture les midis juste avant sa sieste. Tu nous liras ceci, et puisse ce message dessiner un sourire sous ton masque de concombres. Merci de nous remettre dans le droit chemin de l’amour et de nous partager toutes ces paroles remplis de passion folle.

Voilà -E, évidement, 4 février 2019